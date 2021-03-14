من منّا لم يسمع عن الضجة الكبيرة التي حققها تطبيق Clubhouse؟ هذا التطبيق يصنع أسلوب جديد ومميز للتراسل والتواصل الاجتماعي، حيث أنه يعتمد بشكل كامل على التواصل الصوتي من خلال مجموعات مغلقة تضم عشرات المستخدمين، وكل مجموعة تهتم بمجال معيّن، وقد زادت أهمية تطبيق Clubhouse بعد وصول عدد كبير من المشاهير إليه وكذلك بعد فتح مجموعات صوتية هامة تضم مستخدمين مهتمين بمجالات معينة. لكن كيف يمكنك تطبيق Clubhouse على أندرويد في ظل كونه حصري لأبل؟

طريقة تشغيل تطبيق Clubhouse على أندرويد

المشكلة الرئيسية في تطبيق Clubhouse هي أنه متاح فقط لهواتف آيفون ولوحيات آيباد، أي أنه متاح لنظام iOS فقط، وبالرغم من أن الشركة المطورة له قد ذكرت في أكثر من فرصة أنها ستقوم بتوفيره إلى نظام تشغيل أندرويد إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن!

لحسن الحظّ، ظهر تطبيق غير رسمي وهو تطبيق Houseclub، وهذا التطبيق ببساطة يتيح لك الوصول إلى محتوى تطبيق Clubhouse الرسمي بكل أريحية من على جهازك الأندرويد! التطبيق بالفعل متوفّر من مصدر موثوق وهو Github، وبالفعل يمكنك تحميله من هنا.

مطوّر التطبيق قد أوضح أن التسجيل يعمل من خلال هذا التطبيق بشكل طبيعي، لكن لتجنب أي مشاكل يمكنك أن تسجّل حسابك أولًا على هاتف آيفون ومن ثم تفتح حسابك على هذا التطبيق، لكن على أي حال، بشكل شخصي، أنا قمت بإنشاء حساب من خلال هذا التطبيق ولم أتعرض للمشاكل.

مواصفات تطبيق Houseclub للاندرويد

لكي تقوم بتسجيل حساب يجب عليك أن تتلقى دعوة من خلال أحد أصدقائك الذين يملكون حسابًا على المنصة بالفعل، ويمكنك قبول الدعوة من خلال هذا التطبيق على الأندرويد بدون مشاكل، بعد إنشاء الحساب سيمكنك هذا التطبيق من الدخول للغرف والاستماع والتكلُّم أيضًا، لكنه لن يوفر لك إمكانية إرسال دعوات لشخص آخر أو إنشاء غرفة خاصة بك. يمكننا اعتبار هذا الحل كحل بديل حتى يتم إطلاق النسخة الرسمية للتطبيق على اندرويد.