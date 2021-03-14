نجلاء بدر تتعافى من كورونا.. وتروي تجربتها مع الوباء

أعلنت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد بعد إصابتها به بـ3 أسابيع.

وخرجت النجمة المصرية في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية روت من خلالها قصة إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنّها أصيبت بالفيروس يوم 22 فبراير الماضي، واضطرت لعزل نفسها في المنزل، وأكدت أنّ الفيروس ليس سهلاً، ودعت الناس للحفاظ على سلامتهم، من خلال التقيد بالتعليمات والإرشادات.

وأشارت إلى أن المسحة الثالثة أثبتت تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وشكرت الفنانين والفنانات الذين تواصلوا معها خلال فترة الحظر، ووجهت شكراً خاصة للفنانة نبيلة عبيد التي اتصلت بها عدة مرات.

يُذكر أنّ النجمة المصرية لم تأخذ نقاهة بعد شفائها من المرض، حيث عادت مباشرةً من أجل تصوير مسلسل بين السما والأرض، كما استأنفت تصوير مسلسل نسل الأغراب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية