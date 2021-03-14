افتتاح فندق صيني يسمح بمشاهدة الدببة القطبية على مدار الساعة

بدأ “فندق الدب القطبي” الكائن في إقليم هيلونغجيانغ بأقصى شمال شرق الصين باستقبال الزبائن وجذب عدد كبير من الضيوف بعد أن أتاح للنزلاء فرصة مشاهدة الدببة القطبية على مدار الساعة ومن جميع الغرف والتي يبلغ عددها 21 غرفة.

وصرحت المتحدثة باسم هاربين بولار لاند وهو المنتزه الموجود فيه الفندق “إن المنطقة المغطاة هي مجرد جزء من المنطقة الكاملة المخصصة للدببة، وإن الحيوانات تغادرها عندما تسمح بذلك درجات الحرارة وجودة الهواء”.

ومنذ افتتاح الفندق فقد بلغت نشبة إشغاله 100% حيث انتشرت عدة صور على وسائل إعلام رسمية في الصين لأناس يشاهدون من وراء زجاج دبين قطبيين وسط جليد صناعي وبرك مياه صغيرة.

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