سونوس الأمريكية تُطلق سماعة ذكية ضد الماء

كشفت شركة “سونوس” الأمريكية عن سماعة جديدة مقاومة للماء أطلقت عليها Roam.

وستأتي السماعة الجديدة بطول 17 سم وعرض 6 سم، وتتميز بقابليتها للاستخدام في الهواء الطلْق؛ لأنّها تقوم بمواءمة الصوت مع البيئة المحيطة، وذلك من خلال توجيه الموجات الصوتية للأمام بشكل أكثر استهدافاً.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ السماعة Roam تمتاز بمقاومة الماء والأتربة والغبار وفق معيار الحماية IP67.

وستحتوي السماعة على بطارية قوية تعمل لـ10 ساعات، وعلى خاصية التبديل التلقائي بين الاتصال عبر تقنية البلوتوث في الخارج والاتصال عن طريق الواي فاي، وستتيح للمستخدم إمكانية توجيه الموسيقى من السماعة إلى أي سماعة أخرى أنتجتها سونوس، بالإضافة لإمكانية ربط سماعتين مع بعضهما البعض.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 160 دولارا أمريكيا.

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