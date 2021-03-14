منوعات

“عناق الأغنام” علاج ألماني لأبرز آثار كورونا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ابتكرت مزرعة ألمانية طريقة جديدة تساعد الناس في التغلب على الوحدة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في العالم، بسبب إجراءات العزل المنزلي.

وأكدت ليسكا فوس التي تدير برنامجاً تعليمياً في مزرعة بالقرب من هاتنجن الواقعة في غرب ألمانيا لتشجيع الناس على الاقتراب من الحيوانات، امتلاكهم لأغنام رائعة تُعوض الناس عن العطف والحنان، وذلك من خلال عناقها.

وقالت إنّ الزائرين سيكون قادرين على قضاء وقت ممتع في الطبيعة مع الأغنام وعناقها والاقتراب منها، دون أن يضعوا الكمامات أو يضطروا للالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

يُذكر أنّ الزيارة مجانية رغم طلب المزرعة لتبرعات من الزوار، لكن يجب عليهم حجز موعد مسبق من أجل الزيارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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