كارمن سليمان تُطلق أغنية جديدة باللهجة الخليجية

أطلقت النجمة المصرية كارمن سليمان أغنية “تعبت أشكي” على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

ومن خلال هذه الأغنية عادت النجمة المصرية للغناء باللهجة الخليجية مرةً أخرى، وحظيت الأغنية بأكثر من 32 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، وأبدى عشاقها تفاعلاً كبيراً معها، وتركوا مجموعة من التعليقات الإيجابية.

وأغنية تعبت أشكي من كلمات نهار، وألحان بنت الكويت، وتوزيع براك المطوع، ومكس وماستر جاسم محمد، وتسجيل صوت ماهر صلاح، وإخراج مصطفى جاد، وإنتاج إس ميوزك.

يُذكر أنّ الفنانة المصرية أطلقت مع بداية العام الجاري أغنية الذكرى الشتوية باللهجة المصرية، والتي كانت من كلمات باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً.

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