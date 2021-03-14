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نيجيري يصطاد سمكة ثمينة ويأكلها مع أصدقائه

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن صياد نيجيري لم تُكشف هويته من اصطياد سمكة من نوع بلو مارن النادر، والذي يصل سعر الكيلو غرام الواحد منها لحوالي 32 ألف دولار أمريكي.

وقال الصياد إنّه اصطاد السمكة في منطقة أندومي، وأنّه أقام عليها حفلة شواء مع رفاقه، رغم أنّ ثمنها يصل لـ2.6 مليون دولار أمريكي.

ونشر الصياد صوراً للسمكة بعد اصطيادها، وعبّر عن سعادته بالحصول على مثل هذه السمكة المرغوبة بشكل كبير في اليابان حيث تُقدّم دون طهي.

ولا تعدّ أسماك بلو مارن من الأسماك المناسبة للاستهلاك البشري، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الزئبق فيها.

يُذكر أنّ هذا النوع من الأسماك ينتشر بشكل كبير في المحيطات الاستوائية، ويُفضل العديد من الصيادين اصطياده لسعره المرتفع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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