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باحثون يخترعون أقراص CD تُخزن 700 تيرا بايت

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن باحثون تابعون لجامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا ومعهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا، وكلية مبلورن التقنية وجامعة سنغافورة الوطنية، من ابتكار أقراص CD قادرة على تخزين كمية ضخمة من البيانات تصل سعتها لـ700 تيرا بايت.

حيث قام العلماء بريط أكسيد الجرافين والجسيمات النانوية التحويلية المشبعة باللانثانيدات، والتي يتم تصنيعها عبر إضافة عناصر اللانثانيدات النادرة، بهدف جعل الجسيمات النانوية قادرة على تحويل ضوء الأشعة تحت الحمراء إلى ضوء مرئي للأشعة فوق البنفسجية.

كما استخدم العلماء المركبات النانوية كوسائط تخزين بتقنية الكتابة الضوئية لانحراف الضوء الفرعي، ما أمكن معه تطوير قرص ضوئي قطره 12 ray.

الجدير بالذكر أنّ تقنية التخزين البصري الجديدة قد تُحدث ثورة في مجال المعلوماتية، وذلك بسبب قدرتها على تخزين كمية كبيرة من البيانات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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