المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة: لا زال النقص مستمراً في جرعات العلاج الكيماوي

قال المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، الأحد، إن هناك نقصا مستمراً في جرعات علاج الكيماوي، وسط معاناة المرضى، وغلاء أسعاره في السوق المحلي.

وأوضحت الطبيبة، بقسم تحضير جرعات العلاج الكيماوي، ليلى كرواد، بأن قسم العلاج الكيماوي يقدم خدماته للمرضى من مختلف أنحاء ليبيا بمعدل 35 إلي 70 مريضا، ومن 1 إلي 5 جرعات للمريض الواحد يومياً، بحسب الصفحة الرسمية للمعهد.

وأضافت كرواد، أنه بسبب انقطاع الإمداد الطبي الخاص بجرعات العلاج الكيماوي، فإن ثمن هذه الجرعات يصل أحيانا لأكثر من 10 آلاف دينار للجرعة الواحدة في السوق الموازي.

يشار إلى أن المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة أعلن، في فبراير الماضي، تسجيل 1493 إصابته بأورام خلال العام الماضي 2020، منهم 843 إناث، و549 من الذكور، إضافة إلى 101 طفل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية