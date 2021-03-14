تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة اندرويد مميزة وألعاب جذابة إلى جانب التطبيقات المتاحة مجانًا مؤقتًا

اليوم وكعادتنا التي نحافظ عليها معكم منذ سنوات نقدّم لكم مقال أفضل التطبيقات والألعاب لنظام تشغيل أندرويد، وفي هذا المقال نحمل لكم أحد التطبيقات من ناحية، والتطبيقات الأقدم المفيدة والتي لا غنى عنها في أي هاتف، هذا إلى جانب أفضل الألعاب وكذلك التطبيقات والألعاب المتاحة مجانًا لفترة محدودة من الوقت، وهي التطبيقات التي ننصحكم بتحميلها على الفور قبل أن ينتهي عرض توفرها مجانًا!

تطبيق Win-X لتغيير شكل الهاتف لنظام ويندوز 10



ببساطة شديدة هذا تطبيق Launcher، وتطبيقات اللانشر كما نعلم تقوم بتغيير شكل نظام التشغيل بشكل كامل بما يشمل الشاشة الرئيسية للهاتف وقائمة التطبيقات والمزيد، وهذا التطبيق ببساطة يقوم بتغيير شكل هاتفك لشكل نظام ويندوز 10 المحبوب لدى الجميع، التطبيق جديد لكنه حقق تقييمات مرتفعة لذلك يستحق التجربة. التطبيق يأتي مجانًا وبدون إعلانات.

السعر : مجّاني

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تطبيق أرزاق بلس – أكبر سوق في السعودية لبيع و شراء المواد الغذائية!

هل أنت صاحب مشروع وتمتلك فندق أو مطعم أو مقهى أو أي مشروع صغير أو متوسط؟ هل تبحث عن طريقة لشراء كل احتياجاتك الأولية من المواد الغذائية بضغطة زر من كافة البرندات العالمية والمحلية؟ تطبيق أرزاق سوف يلبي لك طلباتك بكل سهولة وسيوفر لك إمكانية شراء كل ما تحتاجه بضغطة زر بأنسب الأسعار وبدون وسطاء مع توصيل مبرد ومجمد وجاف وفق ما يحتاجه طلبك ولكل مناطق ومدن السعودية.

السعر : تحميل مجاني

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لعبة Warhammer: Odyssey



هذه اللعبة هي لعبة جديدة من نوع MMORPG وتضم تجربة لعب مميزة مع رسومات ثلاثية الأبعاد مدهشة بدون خواص Autoplay التي احتلت هذا النوع من الألعاب، اللعبة لازالت جديدة وهي فعلًا تقدم رسومات مدهشة، لكن من ناحية أخرى فهي تعاني من بعض المشاكل البرمجية وهي التي سيتم حلها في تحديثات لاحقة، لذلك ننصحك بالانتظار قليلًا قبل تجربتها.

السعر : مجّانية

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تطبيق Grammatica لمراجعة النصوص أثناء الكتابة



هذا التطبيق يوفّر خاصية مهمة وأساسية لعدد كبير من المستخدمين، وهي مراجعة النصوص أثناء كتابتها بشكل نحوي وبلاغي، وهذا للنصوص الإنجليزية بطبيعة الحال، يقوم التطبيق بتنبيهك عند اقتراف أي خطأ لغوي خصوصًا في النحو Grammar، التطبيق جديد جدًا، كن من أول من يجربوه!

السعر : مجّاني

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تطبيق Text Reader PRO الاحترافي لقراءة النصوص TTS



هذا التطبيق هو في واقع الحال مدفوع، لكنه متاح الآن مجانًا لفترة محدودة، ببساطة هذا التطبيق هو من نوع TTS وهي خاصية Text to Speach والتي تسمح لك بتحويل أي كتابة نصيّة إلى صوت مسموع وواضح ومفهوم، يمكنك ببساطة إضافة أي نص للتطبيق ليقوم بقراءته باحترافية، نظرًا لأنه تطبيق مدفوع في الأساس فهو متاح دون إعلانات أو مشتريات داخلية.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Widgets لمتابعة استهلاك الموارد من الرئيسية



نعيد مشاركتكم هذا التطبيق المميز، هذا التطبيق هو تطبيق مصغّر من نوع Widget ويتم وضعه على الشاشة الرئيسية للهاتف، هذا التطبيق يتيح لك مراقبة استهلاك موارد الجهاز بشكل مستمر مثل RAM وCPU واستهلاك البطارية، يمكنك من خلال هذا التطبيق مراقبة الاستهلاك بشكل مستمر مع كونه تطبيق خفيف وبسيط لا يؤثر على الهاتف يا في شيء.

السعر : مجاني

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تطبيق Photo Retouch لحذف أي جزء ترغبه من الصورة!

هل قمت سابقاً بالتقاط صورة مميزة لكنك لاحظت بعدها وجود شخص أو عنصر غريب بداخلها؟! ربما قد فكرت في إزالة ذلك لكن الصورة سوف تتضرر لذا تطبيق Photo Retouch سوف يقوم بالمهمة عبر إزالة أي جزء من الصورة بشكل ذكي دون أن يترك أثراً وراءه!

فقط قم بتحديد الجزء الذي تود حذفه وسوف يقوم التطبيق بشكل ذكي بإزالته، أيضاً هناك العديد من الأدوات الرائعة داخل التطبيق مثل تنعيم الجلد وتحسين البشرة وإضافة الفلاتر وغير ذلك. اشترك من داخل التطبيق واحصل على 3 أيام مجانية من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Junfeng

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15 يوم مجاني لتطبيق Pro KnockOut لقص الصور وتعديلها وتغيير الخلفية بسهولة!

عبر تطبيق Pro KnockOut يمكنك تعديل أي صورة كما تشاء، فالتطبيق يتيح خيارات عديدة لقص الصور بشكل احترافي وكذلك تغيير الخلفية بسهولة إذا كانت لا تعجبك أو إزالة الأجزاء الغير مرغوب بها دون أن تتأثر الصورة!

تطبيق Pro KnockOut سيكون دليلك لفعل الكثير لصورك، وبطبيعة الحالة النتيجة مبهرة ورائعة، خاصة إذا علمت أنه يوفر لك الكثير من الأدوات للتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر والكثير من المزايا الأخرى.

**** البرنامج متاح للاستخدام المجاني لمدة 15 يوماً كاملة!

اشترك من داخل التطبيق واحصل على 15 يوم مجاني من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Bigger Lens LLC‏

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Pari Keyboard المخصص للمطورين



هذا التطبيق هو تطبيق كيبورد يأتي لاستبدال تطبيق الكيبورد الافتراضي الموجود في هاتفك، لكنه مخصص لكتابة الأكواد، لذلك فهو يضم عدد من الرموز والكتابات التي يسهل للمستخدم الوصول إليها سريعًا لكي يكتب الأكواد، نظرًا لأن الأكواد البرمجية تحتاج لرموز مثل < > { } وغيرهم الكثير، إن كنت مطورًا فعليك بتجربته الآن فهو متاح مجانًا لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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لعبة Hills Legend لعبة اكشن ورعب للاندرويد



هذه اللعبة هي واحدة من ألعاب الأكشن والرعب المميزة للأندرويد، وهي في الواقع مدفوعة لكنها متاحة حاليًا مجانًا لفترة محدودة لذلك فهي لا تضم مشتريات أو إعلانات، اللعبة هي من نوع الأكشن والرعب مع منظور الطرف الأول إلى جانب وجود قصة مميزة للعبة حسب وصف مطوريها.. اقتنيها الآن.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق Holey Light لإضافة مؤشر LED للإشعارات



نعيد مرة أخرى مشاركتكم هذا التطبيق المميز والمتاح بشكل مجاني تمامًا وبدون إعلانات يتيح لك إضافة مؤشر إشعارات LED في منطقة الكاميرا الأمامية المستديرة، لذلك فهو موجّه للهواتف التي تأتي مع ثقب في الشاشة، التطبيق يدعم كل هواتف سامسونج وجوجل بيكسل حاليًا! يتيح لك التطبيق خيارات عديدة من حيث الشكل وطريقة عمل التطبق.

السعر : مجّاني

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لعبة Message Quest ذات القصة المميزة



هذه اللعبة متاحة حاليًا بشكل مجاني لفترة محدودة، وتتمحور هذه اللعبة حول تقديم تجربة لعب قصصية مميزة من نوع Point and Click هذا إلى جانب رسوميات مميزة من هذه الحقبات الزمنية، ننصحك بتحميلها وتجربتها طالما هي مجانية الآن كما أن تقييماتها مرتفعة أيضًا.

السعر : مجانية لفترة محدودة

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

