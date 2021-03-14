تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة مميزة أساسية ومهمة لا غنى عنها طوال اليوم!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق 1.1.1.1 – اجعل اتصالك بالإنترنت أسرع

هو من التطبيقات المميزة للغاية والتي تقدم للمستخدم ميزة فريدة وهي جعل اتصال الإنترنت أكثر سرعة وذلك عبر توجيه الاتصال عبر بروتوكولات اتصال أكثر كفاءة، كما يقوم التطبيق بتشفير بياناتك من أجل حفظ خصوصيتك ومنع التطبيقات والمواقع من تتبعك. التطبيق من تطوير شركة Cloudflare الشهيرة في مجال الأمن والحماية وخدمات الإنترنت. التطبيق سهل الاستخدام كل ما عليك هو تفعيل خيار WARP في الواجهة الرئيسية كما هو موضح بالصور.

السعر : مجاني

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تطبيق Mindlist – إعداد الخطط والمهام اليومية

هو تطبيق يتيح لك تخطيط يومك والأيام والأسابيع المقبلة عبر إدخال المهام اليومية لك وترتيبها وتنبيهك بها، ويتيح لك تقسيم المهام في تصنيفات مختلفة واستعراض المهام في الأجندة على مدار الشهر. التطبيق ذو تصميم مميز كما يدعم الوضع الليلي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق TikSaver – لتحميل مقاطع الفيديو من تيك توك

هل تستخدم منصة تيك توك لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة؟ هل تعجبك بعضها وتود الاحتفاظ بها على جهازك؟ تطبيق TikSaver يسمح لك بتحميل مقاطع الفيديو من تيك توك بجودة عالية وبدون علامة مائية، كل ما عليك هو نسخ رابط الفيديو ولصقه داخل التطبيق ليبدأ التحميل.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Lightsynt‪h‬ – التصوير بأوضاع إضاءة مختلفة

هو تطبيق يتيح لك التصوير بأوضاع إضاءة مختلفة والتحكم في التعريض Exposure داخل الصورة كما تريد، كما يتيح لك الحصول على صور مميزة في أوضاع التصوير الصعبة ذات الإضاءة العالية أو المنخفضة.

السعر : مجاني لوقت محدود

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تطبيق Airtime – محادثات جماعية ومشاهدة الفيديو معاً

هو تطبيق مميز يتيح لك أنت وأصدقائك مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام والاستماع للمقاطع الموسيقية والصوتية معاً عبر الإنترنت وكذلك عمل محادثات فيديو جماعية مرئية. هو تطبيق مثالي لهذه الأوقات العصيبة التي يشهدها عالمنا.

السعر : مجاني

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تطبيق Watch Progress لبناء عادات جيدة

تطبيق Watch Progress هو تطبيق صغير الحجم كبير الفائدة، يتيح لك إدخال العادات الجيدة والأمور التي تود المواظبة عليها دوماً وإدخالها في روتينك اليومي مثل الرياضة والقراءة والإقلاع عن التدخين وأي شيء آخر ترغبه مع المتابعة اليومية ومعرفة مدى الالتزام بذلك.

السعر : مجاني لوقت محدود

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تطبيق MemoCam – كاميرا التعرف على النصوص

هو تطبيق يستخدم الكاميرا في تصوير الأشياء من حولك ثم التعرف على النصوص داخلها مثل الأرقام والأسعار والعناوين وروابط الإنترنت والباركود والعملات وغير ذلك وبدون الحاجة للإنترنت. يتيح التطبيق أيضاً إمكانية الترجمة وتحويل العملات ونسخ النص المتعرف عليه وغير ذلك.

السعر : مجاني لوقت محدود