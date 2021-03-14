وليد توفيق يكشف عن تعاون فني مع ياسر العظمة وعابد فهد

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق، عن محادثات بينه وبين الفنانين السوريين عابد فهد وياسر العظمة حول عمل درامي يجمعهم بالشراكة مع مجموعة “الصباح” للمنتج “صادق الصباح”.

وأوضح وليد، خلال حديثه لبرنامج “انسايدر بالعربي”: ” تحدثنا بالموضوع وبانتظار جلسة مع الصديق صادق الصباح وهناك فكرة تكلمنا عنها وتدور في إطار عشر حلقات وعندما تصبح جاهزة سنعلن عنها”.

وأشار الفنان وليد توفيق، إلى أن “عابد فهد صديق قديم ويحبه جداً وهو فنان كبير وإن شاء الله نجتمع بعمل مشترك قريباً وأنا لا يمكن أن آتي لدبي ولا أراه هو وياسر العظمة إذا كانا موجودين”.

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