اكتشاف أحفورة لـ “ديناصور” يعود تاريخها إلى 70 مليون عام

اكتشف العلماء على الأحفورة الفريدة من نوعها في مدينة غوانتشو، الواقعة جنوبي الصين، والتي تعدّ أول أحفورة لديناصور خلال رقوده على عش بيض، فيه أجنة متحجرة، ثلاثة منها على الأقل كانت مرئية.

وأفاد متحف “كارنيغي” للتاريخ الطبيعي ، في يناير الماضي، بأن أحفورة الأوفيرابتوروصور المكتشفة يعود تاريخها إلى 70 مليون عام مضت.

وأوضح الباحث في كارنيغي والبروفيسور في جامعة إنديانا الأميركية، شوندونغ بي.”الديناصورات المحفوظة على أعشاشها نادرة، وكذلك الأجنة الأحفورية”.

وأضاف الباحث، “المرة الأولى التي يُعثر فيها على ديناصور ليس من فئة الطيور جالسا على عش من البيض (..) في عينة واحدة مذهلة”.

وتضمنت أكثر من 24 بيضة بداخلها، وتمكنت سبع منها على الأقل من الحفاظ على عظام الأجنة الجزئية بداخلها، بحسب الباحثين.

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