إلهام مدفعي يعلن عن أغنية عن “الأمل” بعد الجائحة

يعمل الموسيقار العراقي إلهام المدفعي، على إطلاق أغنية جديدة تتمحور على الأمل في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المدفعي لوكالة فرانس برس “يجب أن نستمر بالغناء في كل الظروف حتى نبعث برسالة أمل إلى العالم، فالموسيقى هي لغة الشعوب، تعبر كل الحدود وتصل إلى أقصى بقاع العالم”.

وأضاف إلهام مدفعي، “لو أستمر الوباء فترة أطول سأفتح نافذتي يوما وأغني منها للناس، كما كان الأوروبيون يغنون من شرفات منازلهم ثم يصفقون لانفسهم، فالحياة يجب أن تستمر”.

وعن الموسيقى العراقية، تحدث الفنان العراقي، “في ذلك الوقت، في خمسينات القرن العشرين، كان الفن مزدهرا في العراق. ففي بغداد وحدها كان يوجد 85 مغنية عراقية يغنين في الملاهي التي كان يزورها كبار القوم”.

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