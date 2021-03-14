ماذا تعرف عن “القنبلة الموقوتة” للكمامات؟

حذّر خبراء بجامعة “ساوثرن دنمارك” من قرابة 3 ملايين كمامة يتم التخلص منها كل ثانية، حول العالم، ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية حقيقية.

وشكّلت الكمامات مخاطر أكبر على البيئة بالمقارنة بالأكياس البلاستيكية، لكونها باتت موجودة في كل الأمكنة، ولا آلية واضحة لإعادة تدويرها بعد.

وقدّرت ورقة بحثية أعدتها الجامعة، معدل إنتاج الكمامات حول العالم بنحو 43 مليار قطعة في الشهر الواحد، ما يضاهي إنتاج القوارير البلاستيكية.

ووصف خبراء الجامعة الدنماركية الأزمة الناجمة عن الكميات المهولة من الكمامات التي يتم التخلص منها حول العالم بأنها “قنبلة موقوتة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية