غادة عادل تؤكد تعافيها من فيروس كورونا

أكدّت الفنانة المصرية غادة عادل تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوعٍ فقط من إعلان إصابتها به.

وأوضحت النجمة المصرية لوسائل إعلام محلية إنّها أجرت مسحة جديدة بعد أسبوع من إصاباتها وكانت نتيجتها سالبة، وأكدّت زوال جميع الأعراض عنها.

ودعت غادة عادل الناس لعدم إهمال التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، ووصفت تجربتها مع المرض بالمتوسطة الصعوبة، فهي لم تعاني من أعراض حادة أو شديدة.

يذكر أنّ الممثلة المصرية ستعود لتصوير مشاهدها في مسلسل الكهف، والذي يعد أول مسلسل تشارك فيه منذ آخر ظهور لها في الفيلم الكوميدي الخطة العايمة الذي تم عرضه منذ عدة شهور، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن وعلي ربيع.

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