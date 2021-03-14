ميزات جديدة يحصل عليها متصفح Vivaldi تعرفوا عليها

في إطار سعيهم لتطوير متصفح Vivaldi قام مطور المتصفح بإطلاق مجموعة من التحديثات التي تسهل عملية التصفح وتجعلها أكثر سلاسة وسرعة.

حيث أصبح بإمكان المستخدم ضبط الشريط الذي تظهر فيه علامات التبويب بطريقة مختلفة، وذلك عن طريق وضعها في ترتيب واحد فوق الآخر أو بجانب بعضها البعض، وذلك لكي يكون قادراً على وضع الصفحات التي يستخدمها بشكل مستمر في صف لوحده يختاره بنفسه.

ومن خلال هذه النسخة سيكون المستخدم قادراً على جمع الصفحات التي يزورها بشكلٍ يومي في قوائم خاصة تظهر على جانب الصفحة الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ المستخدم سيكون قادراً على صناعة أيقونات للمواقع التي يرغب بزيارتها بشكل مستمر ووضعها على الواجهة الرئيسية للمتصفح.

كما احتوت النسخة الجديدة على مجموعة من التعديلات التي صححت بعض الأخطاء البرمجية التي كانت موجودة في النسخ السابقة، وزادت من مستوى الأمان.

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