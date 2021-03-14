“برق” يصيب 4 هنود بجروح خطيرة

شهد حي سيغينتسر فيلا فاتيكا سيتي في مقاطعة غوروغرام حادثةً مؤسفةً للغاية حيث ضربت

صاعقة 4 رجال كانوا يحاولون مدارة أنفسهم من المطر تحت شجرة.

ورصدت كاميرا مراقبة كانت موجودة في المكان لحظة إصابة الرجال بالصاعقة، الأمر الذي أدى لإصابتهم بجروح خطرة.

وتم نقل الرجال الأربعة إلى مستشفيين حيث قدم لهم العلاج اللازم، وأكدّ الأطباء تحسن صحة الرجال وتجاوزهم مرحلة الخطر.

وأفادت الشرطة الهندية إنّها هرعت لمكان الحادث بعد مدة قصيرة من وقوعه، وذلك بعد ورود بلاغ به، وقامت بتحقيقاتها حول الموضوع.

يذكر أنّ حوادث الصواعق تودي بحياة بعض الأشخاص في الهند بشكلٍ سنوي.

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