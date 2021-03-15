هرمون السعادة.. 4 أطعمة تحفز مخك على إفراز السيروتونين

السيروتونين أو هرمون السعادة، هو ناقل عصبي يفرزه المخ، لتحسين الحالة المزاجية وتعزيز القدرة على النوم وتقليل الشعور بالألم، وعند انخفاضه مستوياته بالجسم عن الحد الطبيعي، يشعر الإنسان بتقلب حاد في المزاج ويعاني دائمًا من الأرق ولا يستطيع تحمل الآلام المصاحبة لبعض الأمراض.ولتحفيز المخ على إفراز السيروتونين بشكل متوازن، يجب الحرص على تناول مجموعة من الأطعمة.

1- الشوكولاته الداكنة

تتميز الشوكولاتة الداكنة باحتوائها على نسبة عالية من مركبات الفلافونول، التي تساعد على زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، وهو ما يساهم في استرخاء الشرايين وتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين بداخلها إلى جميع الأعضاء الحيوية، ولا سيما المخ.

وعند حصول المخ على التروية الدموية اللازمة، سيتمكن من القيام بوظائفه الحيوية على النحو المطلوب، بما في ذلك إفراز هرمون السيروتونين.

ومن الأسباب التي تجعل الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ، هو محتواها العالي من مضادات الأكسدة، التي توفر لخلاياه حماية ضد الالتهاب والتلف والضمور، بفضل قدرتها على تثبيط نشاط الشوارد الحرة بالجسم.

2- الفواكه والخضروات

تحتوي الخضروات والفواكه على نسبة عالية من حمض الفوليك، المعروف أيضًا باسم “فيتامين B9″، وهو من العناصر الغذائية التي يؤدي نقصها بالجسم إلى انخفاض مستويات السيروتونين في الدماغ.

ومن أبرز الخضروات والفواكه الغنية بحمض الفوليك “البرتقال والسبانخ والبروكلي والذرة والبنجر والجزر الأبيض”.

3- منتجات الألبان

تلعب منتجات الألبان دورًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات السيروتونين بالجسم، نظرًا لمحتواها العالي من سكر اللاكتوز الذي يحفز المخ على إفراز هذا الهرمون.ولزيادة مستويات السيروتونين بالاعتماد على منتجات الألبان، ينصح الأطباء بشرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم أو تناول الجبن -كوجبة خفيفة- في فترة ما بعد الظهيرة.

4- الكربوهيدرات المعقدة

للكربوهيدرات المعقدة تأثير إيجابي على صحة المخ، حيث تساعد على زيادة مستويات السيروتونين بالجسم، وفي المقابل، تخفض نسبة هرمون الإجهاد أو الكوريتزول بالدم.وللحصول على الكربوهيدرات المعقدة، يفضل تناول البطاطا والبطاطس والحبوب الكاملة ودقيق الشوفان.

المصدر: الكونلستو

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