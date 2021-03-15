هاتف أوبو القابل للطي سيأتي في خلال ثلاث أشهر من الآن

الهواتف القابلة للطي هي الهواتف التي غالبًا ما سنحملها جميعًا بين يدينا بعد سنوات، لو تلاحظون، فكرة الهواتف القابلة للطي رائعة، يكون بإمكانك حمل هاتف يمكن تحويله إلى جهاز لوحي فعليًا وزيادة حجم شاشته، لكن بالطبع، يمنعنا من استخدام هذه التقنية الآن سعرها وخامات الأجهزة وقدرة تحملها، وفي حالة أصبحت هذه الأجهزة صلبة وقوية وبسعر مناسب فجميعنا سيذهب إليها، وهذا أمر تفهمه جميع الشركات بما في ذلك أوبو، حيث أننا قريبًا سنرى هاتف أوبو القابل للطي الأول.

هاتف أوبو القابل للطي الأول قادم خلال 2021

في الوقت الحالي، سامسونج لديها أكثر من خيار من الهواتف القابلة للطي، هذا إلى جانب هواتف Mate X من العملاقة هواوي بإصداراتها المختلفة وآخرها هاتف هواوي ميت X2 الرائد، أي أن كلًا من هواوي وسامسونج ينافسان بقوة في هذا المجال، وأوبو حسب أحدث المعلومات ستنضم لهم قريبًا جدًا.

حسب معلومات جديدة ظهرت في الصين، سنشهد هاتف أوبو الأول مع مفهوم الطيّ خلال النصف الجاري من عام 2021 وهو النصف الأول، وهذا النصف قد بدأ مع بداية العام وينتهي بنهاية شهر يونيو كما نعلم، أي أن الهاتف قادم في خلال الشهور الثلاثة القادمة.

حسبما نعلم، الهاتف القادم سيعتمد طريقة الطي للداخل، وهي تقنية In-Folding الموجودة في هواتف ميت X2 وجالكسي Z فولد 3، وهذا عل عكس طريقة الطي للخارج التي رأيناها في هاتف ميت X الأول سابقًا، وبشكل عام، هذه الطريقة أفضل بكثير حيث أنها توفّر شاشة منفصلة خارجية وشاشة كاملة داخلية على شكل جهاز لوحي.

وبالعودة لأوبو، فالشركة تخطط لإطلاق أول Foldable Phone لها قريبًا، هذا بالطبع إلى جانب شركات أخرى لديها مساعي واضحة في هذا المجال، مثل شاومي، فيفو وكذلك أوبو نفسها، ولا ننسى الشائعات المنتشرة حول نية أبل للدخول لهذا السوق، لكن كما نعلم، أبل ستأتي متأخرة جدًا بعدما تنضج التقنية.