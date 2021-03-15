ترهونة .. تزايد حالات الوفاة بفيروس كورونا وافتقار لمركز العزل

قالت رئيس اللجنة الاستشارية لمُجابهة فيروس كورونا في ترهونة انتصار مجاهد إن المدينة تُشهد ارتفاع في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بشكل مُتزايد.

وأوضحت مجاهد – في تصريح نشر على الصفحة الرسمية لتسييري ترهونة – أن المدينة تفتقر لمركز العزل؛ مما ساهم في تفاقم الوضع الوبائي وتعرض المواطنين لخطر الإصابة، مؤكدة تفشى الفيروس في مركز غسيل الكلى ووصلت عدد الوفيات في فترة وجيزة جداً إلى أربعة حالات وفاة، و64 إصابة في أقل من عشرة أيام.

وأكدت مجاهد أن لجنة الوبائيات في مراقبة التعليم بُلغت بتفشى الفيروس في بعض المدارس في الضواحي خصوصاً منطقة سوق الأحد وسوق الجمعة المصابحة.

يُذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 146ألف و80، والوفيات 24 ألف و2 وحالات الشفاء 132 ألف و697.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية