ايفون 13 مع بصمة الشاشة؟ هذا ما نعرفه حوله حتى الآن!

قد تتجه ابل إلى طريقة جديدة لتأكيد هوية المستخدم بجانب – أو عوضاً عن – نظام التعرف على الوجه Face ID وذلك عبر إضافة مستشعر البصمة في شاشة الايفون.

الشائعات كثيرة حول الايفون مع بصمة الشاشة

خلال الأشهر الأخيرة، أثيرت شائعات ونشرت توقعات وتحليلات من مصادر مختلفة حول قيام ابل باختبار مستشعر البصمة في شاشة الإصدار القادم من الايفون.

من محللي بنك باركليز إلى صحفيي وول ستريت جورنال وبلومبيرج فضلاً عن مصادر أخرى تحدثت عن الأمر مراراً وتكراراً.

ما دفع ابل للتفكير بعيداً بعض الشيء عن تقنية التعرف على الأوجه Face ID والتي اعتمدها في إصدارات الايفون في السنوات الأخيرة ربما يرجع إلى أمرين:

وباء فيروس كورونا، والحاجة الملحة إلى ارتداء الكمامات على الوجه، مما يصعب على الهاتف التعرف على الوجه. الرغبة في تقليل حجم النتوء العلوي في الشاشة (النوتش) أو الانتقال إلى الشاشة الكاملة في الايفون.

ابل حاولت معالجة عدم قدرة الايفون على التعرف على الوجه عند ارتداء الكمامة عبر تحديثات للنظام بإظهار شاشة إدخال الرقم السري فور أن تكتشف خاصية Face ID ارتداء المستخدم للكمامة.

مع تحديث iOS 14.5 القادم، سوف تقدم ابل ميزة إمكانية فتح قفل الايفون بواسطة ساعة ابل تلقائياً كبديل آخر لتأكيد الهوية بدلاً من Face ID.

هل نرى بصمة الشاشة في ايفون 13 ؟

هواتف ايفون 13 هي سلسلة هواتف الايفون القادمة التي سيتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري، وحالياً ابل في مرحلة اختبار بصمة الشاشة عليها.

بصمة الشاشة في الايفون قد تكون ميزة إضافية بجانب تقنية التعرف على الوجه Face ID، وقد تلجأ ابل إلى حلول أخرى مثل إدراج مستشعر البصمات في زر قفل الشاشة الجانبي كما فعلت مع جهاز ايباد اير إصدار 2020 مؤخراً، وإن كانت ليست هناك دلالات قوية تدعم ذلك.

سلسلة هواتف جالكسي S21 من سامسونج تعتبر المنافس الأول لهواتف الايفون الأحدث وتعتمد على مستشعر بصمة في الشاشة يعمل عبر الموجات الصوتية وهو من تصميم شركة كوالكم، مع تحسينات واضحة في السرعة والكفاءة في التعرف على البصمة.