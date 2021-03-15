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مزارع الفراء في الصين.. “قنبلة فيروسات” على وشك الانفجار

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية أن مزارع الفراء في الصين، حيث تتم تربية الحيوانات للحصول على فرائها، تمثّل تربة خصبة لانتشار أشدّ أنواع الفيروسات فتكًا.

وقالت الصحيفة: تعيش الحيوانات في مزارع الفراء في ظلّ أجواء شديدة السوء، وغالبيتها من الحيوانات التي تعاني من خلل في عمل الدماغ، ويقوم أصحاب المزارع بإبقائها داخل أقفاص صغيرة، ومعظمها يُعاني من أمراض وجروح خطيرة.

وأضافت الصحيفة أن هذه المزارع تعتبر بمثابة “قنبلة موقوتة” يمكن أن تنتج أشدّ أنواع الأوبئة خطورة على الجنس البشري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن عددًا من الخبراء اكتشفوا وجود كلاب الراكون في إحدى المزارع، وتبيّن أنها تعرضت للصعق بالكهرباء بشكل مروّع، حتى إنها كانت لا تزال في حالة من الوعي ولكنها غير قادرة على الحركة، مما يعني أنها كانت في طريقها لموت بطيء مؤلم من السكتة القلبية.

ورصد الخبراء أعدادًا من الثعالب وهي تدور بشكل متكرر وتسرع في أقفاصها السلكية الصغيرة، وهي الأعراض التقليدية للقصور العقلي الناجم عن الحبس والبعد عن الانطلاق في البيئة المناسبة.

وقد اعترف أحد المزارعين أن لحوم حيوانات الفراء الذبيحة تُباع إلى مطاعم محلية للاستهلاك البشري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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