“الطائر الشبح” يظهر في كولومبيا.. ويُثير الحيرة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار مقطع فيديو، لطائرٍ وُصف بـ”الشبح”، وأثار جدلاً كبيرًا على مواقع الإنترنت.

والتقطت امرأة كولومبية مقطعًا نادرًا لطائرٍ يقف على عمود خشبي، واعتقدت للوهلة الأولى، أنّ الطائر مصنوعٌ من الخشب، لكنّها فوجئت بفتحه فمه وعينيه، عند اقترابها منه.

وقالت المرأة إنّها شعرت بالرعب عندما وجدته ينبض بالحياة، ووصفت شكله بـ”غير المألوف”.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير، حيث أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دهشتهم لوجود هذا النوع من الطيور.

في حين قال البعض إنّ هذا الطائر يعرف باسم “بوتو”، وينتمي إلى فصيلة نادرة من الطيور الليلية، التي تعيش في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ويتميز بطوله الذي يصل إلى 38 سم، وريشه الرمادي الذي يُساعده على التخفّي، وكبر حجم عينيه وفمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية