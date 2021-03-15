ميادة الحناوي تُفنّد شائعة إصابتها بالزهايمر

دحضت الفنانة السورية، ميادة الحناوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، الذي يُقدّمه عمرو أديب؛ الشائعات التي تردّدت مؤخرًا، حول عدة مواضيع شخصية، أبرزها إصابتها بفيروس “كورونا”.

وقالت إنّ مجموعة كبيرة من الشائعات أُطلقت حولها، خلال الفترة الماضية، حيث ادعى بعضها وفاتها، وإصابتها بـ”كورونا”، وأخيرًا أطلقوا شائعة إصابتها بالزهايمر.

وبرّرت الفنانة السورية غيابها عن الساحة الفنية، مؤخرًا، بوفاة شقيقتها الوحيدة، وإجراء شقيقها لعملية قلب مفتوح، بالإضافة إلى انتشار فيروس “كورونا”، والذي حدّ من نشاط الحفلات في كافة أنحاء العالم.

يُذكر أنّ الفنانة المولودة في حلب عام 1959 تعدّ واحدةً من أعظم الفنانات في الوطن العربي، وقدّمت، خلال مسيرتها، مجموعة من الأغاني أبرزها “أنا بعشقك، الحب اللي كان، وسيدي أنا”، وغيرها من الأغاني.

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