شاومي تحصل على أمر قضائي بإيقاف إدراجها في القائمة السوداء

منذ عدّة أسابيع قامت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج شاومي للقائمة السوداء، وهو ما كان حدثًا غريبًا، وحينها تم تبرير الأمر بأن شاومي على علاقة بالجيش الأمريكي! والحظر الذي تم على شاومي حينها كان يهدف لإضافة حدود اقتصادية ومالية على الشركة، لكن يبدو أن الأمر انتهى الآن.

انتهاء حظر شاومي وإخراجها من القائمة السوداء

قام اليوم قاضٍ في إحدى المحاكم الأمريكية بإيقاف الحظر الواقع على شاومي ذاك وذلك طبقًا لرويترز، في واقع الحال، رفع الحظر قد تم بشكل مؤقت، لكن نظرًا لأن الأدلة كانت قد أفادت أن شاومي ليست على علاقة بالجيش الصيني من الأساس فمن المتوقع أن تكون قصة الحظر تلك قد انتهت تمامًا.

القصة في أصلها هي أن شاومي وثمان شركات صينية أخرى في منتصف شهر يناير الماضي قد تم إضافتهم لتلك القائمة السوداء، وقد قامت شاومي بتسجيل اعتراض وشكوى لإزالتها بطبيعة الحال، وهو ما تم الآن، يُذكر أن تقارير عديدة قد ذكرت أن كل هذا قد حصل لأن شاومي هي الآن ثالث شركة عالميًا في مجال الهواتف الذكية، وأن هذه المضايقات من حكومة ترامب كانت انتصارًا لأبل لا أكثر.

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في الإعلان الخاص بالمحكمة الأمريكية ذكر القاضي Rudolph Contreras ضمن محكمة في واشنطن أن شاومي لم تقم بإحداث أي تهديد أمني على الولايات المتحدة الأمريكية، وبطبيعة الحال شاومي رحّبت بهذا القرار من خلال المتحدّث الرسمي باسم الشركة.