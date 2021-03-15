عزل زليتن: الوضع يزداد سوءا والدولة تترقب من بعيد وكأن الأمر لا يعنيها

قال عضو فريق “معا نتعافى” والدعم اللوجستي بمركز عزل زليتن أحمد محمد المريري، في تصريح للرائد، الاثنين، إن الوضع داخل المركز يزداد سوءا، وأن الدولة “لازالت تنظر وتترقب من بعيد وكأن الأمر لا يعنيها”.

وأوضح المريري، أن المركز استقبل اليوم 6 حالات، منها 3 حالات قادمة من براك الشاطئ، متوقعا وصول عدد حالات الإيواء إلى 10 حالات، لافتا إلى أن حالتين أُدخلتا قسم العناية B لشاب يبلغ من العمر 26 سنة، وآخر عمره 40 سنة.

وكان المريري صرح للرائد السبت، إن 3 حالات وافتها المنية داخل المركز، منها رئيس المختبر في القسم، واصفاً الوضع بـ “الكارثي “.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل، الاثنين، 16 حالة وفاة و1087 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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