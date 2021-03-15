تقرير – ابل في طريقها لتصميم مودم الجيل الخامس 5G الخاص بها!

وفقاً لأحدث التحليلات الصادرة عن محللي بنك باركليز البريطاني، فإن ابل تعمل حالياً على مودم الجيل الخامس 5G الخاص بها، وأنه سيكون جاهزاً بحلول عام 2023.

سابقاً أوردت مواقع إخبارية مثل Fast Company و بلومبيرج أن ابل تعمل على مودم شبكات الجيل الخامس الخاص بها من أجل هواتف الايفون وأجهزة الايباد المستقبلية.

وكانت ابل قد بدأت عمليات تطوير المودم الخاص بها عام 2020 إثر الاستحواذ على قطاع إنتاج المودم في شركة إنتل في صفقة بلغت مليار دولار.

وفقاً لمحللي بنك باركليز، فإن مودم ابل المنتظر سوف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بالترددات من نوع sub-6GHz و mmWave معاً.

هواتف ايفون 12 هي أولى هواتف الايفون من ابل التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وذلك بفضل وجود مودم كوالكم X55.

في هواتف ايفون 13 القادمة سوف تستخدم ابل الجيل الأحدث من مودمات كوالكم Qualcomm Snapdragon X60.

مودم كوالكم Snapdragon X60 مصنوع بتقنية 5 نانومتر الأحدث بخلاف مودم X55 المستخدم في هواتف ايفون 12 والمصنوع بتقنية معالجة 7 نانومتر. أما في عام 2022 فسوف تستخدم ابل مودم كوالكم X65 وبحلول عام 2023 فسوف تنتقل إلى الاعتماد كلياً على المودم الخاص بها.

شركة ابل هي التي سوف تتولى تصميم المودم وتطوير قدراته في حين سوف تقوم شركة TSMC التايوانية صناعته كما تقوم بصناعة كافة المعالجات الأخرى الخاصة بأبل. بحلول عام 2023 سوف تنتهي ابل من الاعتماد على كوالكم الشريك التاريخي لصناعة المودم لهواتف الايفون.