بلدي غريان: الوضع الوبائي متفاقم وندعو الحكومة لتحرك جاد

أكد رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان نصر الدين الفزاني، الاثنين، في تصريح للرائد، سوء الوضع الوبائي في البلدية، والنقص الشديد في الامكانيات والمتطلبات اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

وقال الفزاني، إنهم يعانون من نقص كميات الأكسجين، الذي يصلهم دائماً متأخرا، مشيرا إلى أن المدينة بها مركز عزل واحد، ومركز آخر يتبع جهاز الطب العسكري توقف الإنجاز فيه.

وطالب الفزاني بتحرك جاد من الحكومة، وبسرعة استكمال مصنع الأكسجين الذي توقف العمل في إنجازه، الذي يمكنه أن يغطي حاجة البلدية، وبلديات ومناطق جبل نفوسة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل الإثنين 1087 إصابة جديدة بفيروس كورونا 16وحالة وفاة . و919 حالة شفاء.

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