رسميًا: هاتف HTC Wildfire E3 قادم بأربع كاميرات وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير

أصدرت شركة HTC اليوم هاتف جديد وهو HTC Wildfire E3 المزود بأربع كاميرات وبطارية ضخمة ومعالج Mediatek.

يعمل Wildfire E3 بمعالج Helio P22 بسرعة استجابة 2.0 جيجاهرتز، ويحتوي على 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وخيارين للذاكرة الداخلية؛ 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت مع إمكانية توسيعها حتى 128 جيجابايت من خلال فتحة microSD.

ويضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة +HD، ولا يوجد مكان لمستشعر بصمات الأصابع بالواجهة الأمامية، لذلك ستجده بالجزء الخلفي من الجهاز.

وبالحديث عن الجزء الخلفي، يوجد إعداد كاميرا رباعي والذي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعران بدقة 2 ميجابكسل؛ أحدهما للصور الماكرو والآخر لصور البورتريه.

أما عن الكاميرا الأمامية، فتضم وضعها علو نتوء قطرة ماء أعلى الشاشة، وهي تعطيك صور بدقة 13 ميجابكسل.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير والتي يتم شحنها من خلال منفذ USB-C. وبالنسبة للميزات الأخرى، فيدعم الهاتف اتصال Bluetooth 4.2، ومقبس 3.5 ملم لسماعات الأذن، واتصال Wi-Fi 802.11 بترددات 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز، ودعم Dual LTE. ويتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 10.

يتوفر HTC Wildfire E3 بلونين؛ الأزرق والأسود، وهو موجود حاليًا بمتجر التجزئة الروسي Citilink، ولكن لم يتم الكشف عن الأسعار وأماكن التوافر.

المصدر: التقنية بلا حدود

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