مانك يحصد 10 ترشيحات لجوائز الأوسكار

تمكن فيلم مانك للمخرج ديفيد فينشر من تصدر قائمة الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار في دورتها ال93، وذلك بعدما حصل على 10 ترشيحات في القائمة التي أعلنتها الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها اليوم الاثنين.

ورشح الفيلم الذي لعب بطولته غاري أولدمان في فئات أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل مخرج، أفضل ممثل مساعد، بالإضافة لعدد من الفئات الفنية الأخرى.

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة الترشيحات مجموعة من الأفلام التي حصلت على 6 ترشيحات أبرزها: نومالاند لكلويه جاو، وذي فاز للفرنسي فلوريان زيلر، وذي ترافل أوف شيكاغو سفن لآرون سوركين، وجوداس أند ذي بلاك ميسايا، ميناري، وساوند أوف ميتل.

يذكر أنّ حفل توزيع جوائز الأوسكار سيقام يوم 25 أبريل المقبل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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