مبيعات دور المزادات تتراجع بسبب كورونا

تراجعت مبيعات دور مزادات الفنون الجميلة العالمية بنسبة 20.5% إلى 10.57 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 13.3 مليار دولار في 2019، وفقا لما نقلته “فوربس” الشرق الأوسط.

وأوضح تقرير صادر عن Artprice، إن إحدى الشركات المتخصصة في بيانات سوق الفنون، إن الانخفاض في مبيعات اللوحات الفنية العام الماضي يعد محدودا، نظرًا لتأثير أزمة كورونا على سوق الفن ككل مثل صالات العرض والمتاحف والمعارض وغيرها، مقارنة بما حدث أثناء فترة الأزمة المالية العالمية في 2009، والذي تراجعت خلاله المبيعات بنسبة 31%.

وأكد رئيس شركة Artprice تييري إيرمان، “إن التحول الرقمي للمزادات يمثل ثورة في بيع كل ما يتعلق بالفنون الجميلة بعد أن فرض الحظر، نتيجة تداعيات كورونا، تغييرًا على صناعة الفن والتي تعتبر من السلع الثانوية وليست الأساسية”، وفقا للمجلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية