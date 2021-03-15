مؤلفة أغنية “لا أستطيع التنفس” تفوز بجائزة غرامي

فازت مؤلفة أغنية “لا أستطيع التنفس”، غابرييلا ويلسون، التي تهدف إلى العدالة، وتتناول آلام السود وعنف الشرطة بجائزة غرامي لأغنية العام.

وكتبت المؤلفة التي تعرّف نفسها بحروف مختصرة “أتش إي آر” (H.E.R)، حول الجائزة التي تمنح للكتاب بدلا من فناني الأداء، للاحتفال باحتجاجات حركة “حياة السود مهمة” في الولايات المتحدة الصيف الماضي.

ويعود سبب كتابة الأغنية، بعد مقتل الأميركي من أصل أفريقي، جورج فلويد،

عندما جثا شرطي من مينيسوتا على رقبته لما يقرب من تسع دقائق، رغم أنه كرر مرارا وتكرارا هذه العبارة “لا أستطيع التنفس” متوسلا الرحمة.

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