عُمان تدشن أصل مخطوطة “كتاب الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد”

دشن المتحف الوطني العماني، أصل مخطوطة “كتاب الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد” للملاّح العُماني شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدي، والمعار من مكتبة الأسد الوطنية بالجمهورية السورية.

ويأتي هذا التدشين، خلال اجتماع السابع لمجلس أمناء المتحف الوطني برئاسة وزير التراث والسياحة في السلطنة سالم بن محمد المحروقي ورئيس مجلس أمناء المتحف الوطني، وبحضور بسام سيف الدين الخطيب سفير سوريا المعتمد لدى السلطنة، بقاعة التاريخ البحري بالمتحف الوطني.

وأكد أمين عام المتحف الوطني جمال بن حسن الموسوي، أن عرض المخطوطة يأتي ضمن التعاون القائم بين المتحف الوطني والمديرية العامة للآثار والمتاحف بالجمهورية العربية السورية.

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