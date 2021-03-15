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مؤسسة “بتانة” تصدر “صانع الاختفاءات” لأنيس الرافعي

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت مؤسسة “بتانة” الثقافية في القاهرة كتاب قصصي جديد للكاتب المغربي أنيس الرافعي، تحت عنوان “صانع الاختفاءات”.

ويدفع الكتاب القصصي الجديد للرافعي، متلقيه إلى القراءة ببطء وفق إيقاع جديد، حسب تعبير رولان بارث، أمام “كناية رمزيّة مضمّخة بالكوميديا السوداء”، وقدام “متوالية سرديّة جهنميّة تعتبر نموذجاً وضاءً (للميتا – فيكشن)”، مزوّدة بنصين مرشدين، أحدهما قبلي والآخر بعديّ، تستضمر بذكاء فنّي لافت (نظريّة الألعاب)، وتقدّم لنا محرقة جماليّة آسرة لصهر الأجناس والأنواع والطروس، وشرارة معرفية خلاّقة لنسف الجسور المصطنعة بين السجّلات والفنون والمرجعيات”، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

ويقع الكتاب في 120 صفحة من القطع الصغير، بأيقونات ساخرة “كاريكاتير” للفنان العراقي برهان المفتي، 8 قصص مطولة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذي ثقافة السحر وللشعوذة والتهويد والتضليل والكذب والبعد عن الواقع ـ واللتجهيل وتسميم الافكار داخل المجتمعات الأسلامية ـ ومنها أتت حركات داعش والتكفير والتجارة بالنساء والاطفال والمخدرات والبارات السوداء والأمراض الأجتماعية .
    ومن المهم مكافحتها عن طريق الأجهزة الأمن والأداب والحفاظ على الثقافة الأسلامية في دول للشمال الافريقي ونور الحضارات وسرد الحقائق ووقاية الفكر من الثلوث الاخلاقي .

    رد

  • هذي ثقافة السحر وللشعوذة والتهويد والتضليل والكذب والبعد عن الواقع ـ والتجهيل وتسميم الافكار داخل المجتمعات الأسلامية ـ
    ومنها أتت حركات داعش والتكفير والتجارة بالنساء والاطفال والمخدرات والبارات السوداء والأمراض الأجتماعية .
    ومن المهم مكافحتها عن طريق الأجهزة الأمن والأداب والحفاظ على الثقافة الأسلامية في دول الشمال الافريقي ونور الحضارات والفتوحات الاسلامية وسرد الحقائق ووقاية الفكر من الثلوث الاخلاقي .
    youtube.com/watch?v=NkBeYh7-xWM

    رد