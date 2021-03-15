مؤسسة “بتانة” تصدر “صانع الاختفاءات” لأنيس الرافعي

أصدرت مؤسسة “بتانة” الثقافية في القاهرة كتاب قصصي جديد للكاتب المغربي أنيس الرافعي، تحت عنوان “صانع الاختفاءات”.

ويدفع الكتاب القصصي الجديد للرافعي، متلقيه إلى القراءة ببطء وفق إيقاع جديد، حسب تعبير رولان بارث، أمام “كناية رمزيّة مضمّخة بالكوميديا السوداء”، وقدام “متوالية سرديّة جهنميّة تعتبر نموذجاً وضاءً (للميتا – فيكشن)”، مزوّدة بنصين مرشدين، أحدهما قبلي والآخر بعديّ، تستضمر بذكاء فنّي لافت (نظريّة الألعاب)، وتقدّم لنا محرقة جماليّة آسرة لصهر الأجناس والأنواع والطروس، وشرارة معرفية خلاّقة لنسف الجسور المصطنعة بين السجّلات والفنون والمرجعيات”، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

ويقع الكتاب في 120 صفحة من القطع الصغير، بأيقونات ساخرة “كاريكاتير” للفنان العراقي برهان المفتي، 8 قصص مطولة.

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