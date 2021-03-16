يساعد التوقف عن تناول الملح أو تقليل كميته في الطعام على تعزيز صحة الجسم، فما هي فوائد التوقف عن تناول الملح المحتملة؟

يمكن أن يؤدي تقليل الصوديوم (Sodium) في نظامك الغذائي إلى تحسين الصحة، ولكنه قد يسبب بعض الاثار غير المتوقعة بالجسم، إليك ماذا يحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الملح؟

ماذا يحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الملح؟

تتعدد فوائد التوقف عن تناول الملح بالنسبة لصحة الفرد والجسم على وجه العموم، إليكم أبرز فوائد التوقف عن الملح الممكنة:

1. انخفاض ضغط الدم

يعد الصوديوم عنصر هام في تنظيم مستويات السوائل في الجسم والإحتفاظ بالماء، ولكن في حالة الإكثار منه سوف يسبب ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي فإن التوقف عن تناول الملح سوف يؤدي إلى انخفاض الضغط.

وللحفاظ على مستويات ضغط الدم في الجسم ينصح بإضافة القليل من الملح إلى الطعام ولكن دون الإفراط فيه.

2. انخفاض مخاطر الإصابة بنوبات القلب

عندما يرتفع ضغط الدم فسوف تزداد معدلات ضربات القلب، مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تتراكم اللويحات في الدم ويزداد انقباض الأوعية الدموية.

أما في حالة التوقف عن تناول الملح فسوف ينخفض ضغط الدم، وتنخفض معه مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية (Stroke).

3. التخلص من تجمع الماء في الجسم

في حالة تناول كميات كبيرة من الملح فسوف يحتفظ الجسم بنسبة كبيرة من الماء مما يؤدي إلى انتفاخ الجسم واحتباس السوائل، ويزداد وزن الجسم نتيجة تراكم السوائل فيه.

وعلى العكس فقد يؤدي التوقف عن تناول الملح أو تقليل كميته إلى فقدان الوزن المائي الذي يضيف العديد من الكيلوغرامات إلى الوزن الأساسي، وهذه من إحدى أهم فوائد التوقف عن تناول الملح.

4. زيادة معدل الحرق

يتسبب الملح في إعاقة حرق الدهون في الجسم، وبالتالي فإن التوقف عن تناول الملح يضمن تعزيز عملية الحرق وفقدان الوزن الزائد، كما أن التوقف عن الملح يعني تجنب الأطعمة غير الصحية والتي يعد الملح مكون أساسي بها مما يساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل أسرع.

أيضًا تتسب زيادة الملح في الطعام في فتح الشهية، وهو ما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، والشعور بالجوع باستمرار، وبالتالي زيادة الوزن.

5. الحفاظ على صحة الكلى

لا تؤثر المستويات المرتفعة من الصوديوم على صحة القلب فحسب، بل يمكن أن تسبب ضررًا بأجزاء أخرى من الجسم وأبرزها الكلى، حيث يزيد من فرص تكون حصى الكلى، وقد يصل الأمر للإصابة بالفشل الكلوي.

وهذا يعني أن التوقف عن تناول الملح قد يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الكلى وتكون الحصوات التي تسبب الشعور بالام وتحتاج إلى تدخل طبي لعلاجها.

6. الحفاظ على صحة العظام

أيضًا من فوائد التوقف عن تناول الملح أنه يعمل على تعزيز صحة العظام وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام؛ وذلك لأن الصوديوم يزيد من نشاط الكلى، وبالتالي يسبب خروج نسبة كبيرة من الكالسيوم عن طريق البول.

أما في حالة التوقف عن تناول الملح فسوف يحتفظ الجسم بنسبة أكبر من الكالسيوم اللازم للحفاظ على صحة العظام والمفاصل والوقاية من المشكلات الصحية التي يمكن أن تصيبها.

7. تعزيز صحة الدماغ

يتسبب الصوديوم في تأثيرات سلبية على صحة الدماغ ويمكن أن يؤدي إلى ضعف الإدراك؛ وذلك لأنه يسبب انخفاض تدفق الدم بشكل طبيعي إلى الدماغ، وينتج عن هذا قلة التركيز وانخفاض القدرات العقلية.

أما في حالة التوقف عن تناول الملح أو تناوله بكميات قليلة فسوف يزداد تدفق الدم اللازم لصحة الدماغ، ووقايتها من المشكلات الصحية المختلفة.

8. الإصابة بنقص الصوديوم في الدم

على الرغم من أن الإفراط في تناول الملح يضر بالصحة، ولكن هذا لا يعني التوقف عن تناوله بل ينصح بتناوله بكميات قليلة، وذلك لأن نقص الصوديوم يؤثر بالسلب على الجسم، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

يمكن إضافة الملح بكميات قليلة إلى الخضروات والأرز والحساء والسلطة، ولكن لا ينصح بتناول المخللات والصلصات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح الضار بالصحة.

9. انخفاض الحاجة إلى التبول

عند الإفراط في تناول الملح يزداد الشعور بالعطش، وتزداد معها الحاجة إلى التبول، ويمكن أن يتسبب هذا في الإصابة بالجفاف، كما أنه يعيق الحصول على فترات نوم جيدًا خلال الليل.

أما في حالة اتباع نمط غذائي خالي من الملح فسوف تنخفض الحاجة إلى التبول، وبالتالي تصبح مستويات السوائل جيدة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالجفاف.

10. انخفاض احتمالية الإصابة بالصداع

يساعد تقليل الملح في الطعام على تفادي الإصابة بالام الرأس؛ وذلك لأن المستويات المرتفعة من الصوديوم تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية لاستيعاب هذه النسبة الزائدة، مما يسبب الشعور بالألم في الرأس.

ولتفادي هذه المشكلة يجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من الأملاح وخاصةً الأطعمة الجاهزة، حيث يضاف إليها صلصات تحتوي على نسبة مرتفعة من الملح.

المصدر- طب ويب

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