احتجاز أمريكية بعد 23 عامًا من إلقاء رضيعها ميتًا في القمامة

أفادت السلطات في ولاية “سياتل” الأمريكية بإلقاء القبض على امرأة، على خلفية إثبات أدلة الحمض النووي أنها والدة رضيع تم العثور عليه ميتًا في سلة القمامة، منذ ما يزيد عن 23 عامًا.

وذكرت شرطة “سياتل” أن المحققين استندوا إلى بيانات أوردها موقع “علم الأنساب العام” في اتهام المرأة، البالغة من العمر 50 عامًا، بقتل ابنها الذي ولد عام 199.

ووفق ما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، فقد تم العثور على الطفل في نوفمبر 1997 في سلة قمامة داخل متجر صغير يعمل طوال اليوم في “ليك سيتي”.

وقالت الصحيفة: بعد إدخال دليل الحمض النووي المكتشف في مكان الحادث ضمن قاعدة بيانات مختبر الجريمة في ولاية واشنطن، لم يتم العثور على تطابق.

وأضافت: بعد ذلك، شرع المحققون بإعادة التحقيق في القضية عام 2018، واستعانوا بالتقنيات الحديثة في اختبار الحمض النووي، وتأكدوا أن الأم تملك حمضًا نوويًا مشابهًا لحمض الطفل.

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