معهد علوم البحار في مصر يُحنّط سمكة “نابليون” النادرة

نجح فريق من معهد علوم البحار في مصر، في عملية تحنيط سمكة “نابليون”، النادرة، بعد اكتشافها في أحد متاجر الأسماك بالبحر الأحمر.

وقال مدير متحف علوم البحار بمدينة الغردقة محمود عبد الراضي: وزن سمكة “نابليون” يبلغ حوالى 60 كيلوغرامًا، وطولها أكثر من 160 سنتيمترًا.

وأضاف “عبد الراضي”: تم العثور على هذه السمكة النادرة، خلال تنفيذ حملة داخل متجر لبيع الأسماك بمحافظة البحر الأحمر.

وأردف: تقرر نقلها فوريًا، إلى متحف علوم البحار بالغردقة لحمايتها على اعتبار أن هذا النوع من الأسماك مهددٌ بالانقراض.

وتابع: “سمكة نابليون”، أو “شاحنة الموج” وهو الاسم العلمي لهذه السمكة، هي سمكة من عائلة سمك الرأس وهي تعيش بين الشعاب المرجانية في المحيط الهندي والمحيط الهادي، ولها تواجد في البحر الأحمر وخاصة عند رأس محمد بمصر.

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