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ستحتاج هاتف رائد إن أردت استخدام إصدار 64Bit من متصفح كروم على اندرويد!

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

خلال عام 2020 عرفنا لأول مرة أن متصفح جوجل كروم سيعمل ببيئة عمل وإصدار 64Bit، وهو ما سيساهم بدوره في زيادة الأداء وتحسينه بطبيعة الحال، وحينها فهمنا أن كل جهاز يعمل مع أندرويد 10 أو أحدث سيحصل على هذا الإصدار بدون مشاكل، لكن يبدو أن هذا ليس الوضع، هذا حيث أن إصدار 64 بت من متصفح جوجل كروم سيصل لأجهزة محددة بمواصفات محددة.

إصدار 64Bit من متصفح كروم سيحتاج هاتف رائد ليعمل

أخيرًا قامت جوجل بتوضيح احتياجات تطبيق متصفح كروم على هواتف أندرويد لكي يعمل بشكل سليم، وذلك ضمن تدوينة قد نشرتها الشركة رسميًا، وهنا عرفنا أن إصدار 64 بت من تطبيق جوجل كروم سيحتاج للمواصفات التالية لكي يعمل:

○ 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية
○ أندرويد Q أو أحدث
○ معالج رائد

في حين أن النسخة الجديدة في واقع الحال ستقدّم سرعة أكبر بنسبة 8.5% إلى جانب استقرار أكبر وسرعة تحميل للصفحات بنسبة 28% وتقليل للتقطيع الذي قد يظهر للمستخدمين عند التمرير لأسفل بسرعة.

على أي حال، في حالة أنك تجد أن هاتفك مناسب لتشغيل النسخة الجديدة في حالة أنه بـ6 جيجابايت رام مثلًا فيمكنك في واقع الحال أن تجرب تحميل التطبيق وتجربته من خلال هذا الرابط، لكن يمكنك على أي حال أن تكتب العبارة التالية في شريط المتصفح chrome://version لتعرف الإصدار الخاص بك لعله 64 بت فعلًا!

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