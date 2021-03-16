لماذا قد يتغير لون الايفون بعد فترة من الاستخدام؟!

وفقاً لبعض التقارير الإخبارية، فإن بعض هواتف الايفون تفقد اللون الخاص بها أو يتغير ذلك اللون بعد فترة من الاستخدام ودون أي سبب واضح.

أحد التقارير عرض صوراً لهاتف ايفون 12 الأحمر وفيها نرى أن اللون بات باهتاً وأقرب إلى اللون البرتقالي في جانب الهاتف بالقرب من زر قفل الشاشة، مع وجود فاصل واضح بين اللون الأصلي والمتغير.

قد تظن للوهلة الأولى أن ذلك بسبب استخدام الهاتف مباشرة في راحة اليد والاحتكاك مع الجلد والتفاعل مع العرق، لكن ذلك ليس صحيحاً.

الهواتف كانت موضوعة في غطاء حماية من المفترض أن يبقي الهاتف بعيداً عن أي عوامل فيزيائية وكيميائية قد تؤثر على الإطار الخارجي له. كذلك أيضاً عدم استخدام غطاء حماية لا يبرر التغير الحادث في لون الجهاز.

الأمر ليس مقتصراً فقط على هواتف ايفون 12 بل أيضاً هناك حوادث مماثلة تم رصدها على إصدارات أخرى للايفون مثل ايفون SE 2 و ايفون 11، ومن قبلها أيضاً ظهرت شكاوى مماثلة مع هاتف ايفون XR.

المشكلة تظهر بصورة أوسع في هواتف الايفون ذات اللون الأحمر، وظهرت أيضاً في ألوان أخرى وخاصةً مع هواتف ايفون 11.

ما سبب تغير لون هواتف الايفون؟

هناك عدة تفسيرات لذلك الأمر، لكن كلها مجرد افتراضات ونظريات لم يتم التثبت من صحتها.

هناك من يقول أن ذلك بسبب استخدام الهاتف مع أغطية حماية شفافة تسمح بمرور الأشعة فوق البنفسجية التي تؤثر على اللون، لكن إن كان هذا صحيحاً فسوف تكون المشكلة أكثر انتشاراً.

البعض ذهب إلى أن بعض أغطية الحماية نفسها قد تتفاعل كيميائياً مع الإطار الخارجي مسببة تغير اللون وجعله باهتاً.

أيضاً هناك احتمالية أن يكون ذلك عيباً في مادة الطلاء نفسها تجعل اللون غير ثابت وأكثر عرضة لأن يتغير ويبهت بمرور الوقت.

تغير لون الايفون يعتبر عيباً جمالياً إن حدث، وليس من المعروف إن كانت ابل ستعتبر ذلك سبباً كافياً لتغيير الجهاز في حالة طلب المستخدم ذلك أثناء فترة الضمان.

ابل لم تعلق رسمياً على الأمر، لكن من خلال ما رصدناه من شكاوى وتعليقات المستخدمين على الأمر، فقد قامت ابل برفض كافة الشكاوى والطلبات المتعلقة بتلك المشكلة. كان المبرر أن ذلك العيب الجمالي الخارجي لا يؤثر على أداء واستخدام الهاتف.

تغير اللون لا شك يشوه من المنظر الخارجي للهاتف، وقد يدفع مالك الايفون إلى استخدام غطاء حماية غير شفاف لتغطية الجهاز. كذلك عند إعادة البيع قد يكون ذلك عاملاً في خفض سعر الهاتف.

من أجل تجنب ذلك، حاول أن تبتعد عن اقتناء الايفون ذي اللون الأحمر على الأقل في هذا الوقت لحين اتضاح سبب المشكلة.