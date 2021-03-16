الدبابير الآسيوية القاتلة.. خطرٌ يتهدّد أمريكا

حذر عدد من المتخصصين من أن الدبابير “القاتلة” قد ترجع إلى الولايات المتحدة، خلال فصل الربيع، مع عودة الأجواء الحارة، حيث تخرج ملكاتها من تحت الأرض لمُواصلة التكاثر، بعد أشهر الشتاء.

وقال العالم في متحف أبحاث الحشرات في كاليفورنيا، دوغ يانيغا، وفق صحيفة “نيويورك بوست”: ملكات الدبابير فقط هي التي تبقى على قيد الحياة في فصل الشتاء.

وأضاف: في هذا الوقت؛ لن يخرج أي زنبور “دبور” خلال فترة السبات حتى يصبح الطقس حارًا بدرجة كافية، من منتصف أبريل إلى نهايته.

وكانت الدبابير الآسيوية الفتّاكة قد استحوذت على اهتمام كبير خلال العام الماضي، بعد اكتشاف أول عشّ في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2019، قبل تفكيكه من قبل وزارة الزراعة بولاية واشنطن.

جدير بالذكر أن الدبابير الآسيوية هي الأضخم على مستوى العالم، حيث يبلغ طول جناحيها 7 سم وطولها 0.6 سم، وهي قادرة على قتل البشر إذا لسعوا بدرجة معينة، كما مثّلت هذه الدبابير تهديدًا لنحل العسل من خلال مهاجمة أعشاشها والقضاء عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية