مجمع سكني.. لا يدخله إلا مُلّاك الطائرات فقط

الإقبال؛ يتزايد بقوة على المناطق السكنية المُخصّصة لأصحاب الطائرات الصغيرة، والمعروفة باسم باسم “إير باركس”، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشتمل العالم، الذي نعيش فيه، على حوالي 650 منطقة سكنية مخصصة لأصحاب الطائرات الخفيفة، لكن منطقة “كاميرون إير بارك”، والواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تعتبر واحدة من أبرز وأكثر هذه الأماكن تميّزًا.

ويمكنك الحصول على مكان تلك المنطقة مقابل 1.5 مليون دولار، لكن المقيمين هناك لا يمكنهم إدخال السيارات، حيث يعتمدون على طائراتهم الخاصة كبديل عن السيارات.

وتحتوي المساكن على أماكن خاصة بالطائرات الصغيرة يصل عرض كل منها إلى 30 مترًا، ومن الطبيعي أن الطرقات جميعها واسعة جدًا لتتمكن الطائرات من المرور فوقها دون أن تتصادم الأجنحة.

وتشتمل المنطقة على مدرج مشترك لإقلاع وهبوط الطائرات، وبإمكان كل المقيمين استخدام هذا المدرج.

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