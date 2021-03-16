اشتعال سباق الهواتف الذكية في أمريكا على سرعات الإنترنت

يتنافس منتجو الهواتف الذكية على تطبيق أحدث تقنيات الجيل الخامس على أجهزتهم الجوالة؛ بهدف تحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير.

وتدعم هذه الهواتف القدرات العالية والمميزات المختلفة، حيث يمكن لهذه الهواتف أن تتصل بأنواع مختلفة من الطيف اللاسلكي لشبكات الجيل الخامس كنطاقيْ تقسيم الوقت وتقسيم التردد في الوقت نفسه، مما يوفّر سرعات أعلى من الهواتف السابقة في الجيل الخامس ذات القدرات المحدودة.

وبحسب موقع “opensignal”، ففي سياق المقارنة بين أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، يتضح أن مستخدمي “آبل” يتمتعون بسرعة كبيرة في التنزيل في المناطق التي يتوفر فيها الجيل الخامس.

وفي الوقت الذي تستعمل فيه “آبل” وكافة العلامات التجارية الرائدة في الولايات المتحدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد مودم “Qualcomm” ذاته في طرازات الهواتف الذكية؛ قامت “آبل” بإضافة شبكة “mm Wave” السريعة للغاية لشبكة الجيل الخامس في طراز iPhone 12 في الولايات المتحدة.

وأكد مستخدمو “آيفون” لعام 2020 خاصةً طراز iPhone se سرعة أقل بشكل كبير من مجموعة iPhone 12 وiPhone x5 الأقدم منها، مما يعني أنها تفتقر إلى أبرز المكونات التصميمية المرتبطة بالجيل الخامس.

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