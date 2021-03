أميركية تتسلل إلى 30 رحلة جوية بدون تذاكر

امرأة حصلت على لقب «سيريال ستوواوي» أو (المسافرة المتسلسلة)، كشفت بعد أن أمضت ما يقرب من عقدين من الزمن في التسلل إلى عشرات الرحلات الجوية بدون تذاكر، كيف ساعدها سلوكها في تجاوز حواجز الأمن بسهولة، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

في أول مقابلة إعلامية لها على الإطلاق، تحدثت مارلين هارتمان البالغة من العمر 69 عاماً عبر قناة «سي بي إس 2» حول تاريخها المذهل في الرحلات غير القانونية عبر جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

في حديثها من سجن مقاطعة كوك في شيكاغو، حيث تنتظر المحاكمة، قدرت هارتمان أنها تمكنت من الوصول إلى ما لا يقل عن 30 رحلة جوية بشكل غير قانوني منذ عام 2002.

عندما سُئلت عن طريقة عبورها نقاط تفتيش إدارة أمن النقل «تي إس إيه»، كان تفسير هارتمان بسيطاً للغاية.

وقالت: «تمكنت من تجاوز نقاط التفتيش من خلال اتباع شخص ما يحمل حقيبة زرقاء… والشيء التالي الذي أعرفه، هو أنني أدخل في الخط وأتمكن من العبور، ويعتقد الموظفون أنني مع الرجل الذي يحمل الحقيبة الزرقاء».

وأثارت إجابتها المزيد من الأسئلة لأنها لم توضح ما تعنيه بعبارة «شخص لديه حقيبة زرقاء».

وأظهرت مراجعة «سي بي إس 2» لسجلات المحكمة وتقارير الشرطة، أن هارتمان تم القبض عليها مراراً وتكراراً وهي تحمل بطاقات صعود إلى الطائرات خاصة بركاب آخرين، وبعد تجاوزها الجمارك دون وثائق.

لكن هذه الروايات تحكي جزءاً فقط من قصة هارتمان، حيث تدعي أنها «تجاوزت الرادار» – بكل معنى الكلمة – لمدة 12 عاماً قبل أن تكتشف السلطات مخططها لأول مرة.

وتُظهر السجلات أن هارتمان قد اعتُقلت حوالي 20 مرة في المطارات على الأقل بين عامي 2014 و2019. وخلال تلك الفترة أصبح عملاء إدارة أمن النقل على معرفة جيدة بها، وبدأوا في النهاية بطلب الدعم بمجرد رؤيتها.

وتجلت سمعتها السيئة في تسجيل صوتي حصلت عليه شبكة «سي بي إس 2»، حيث سمع أحد وكلاء إدارة أمن النقل يقول: «لقد شاهدت مارلين هنا».

وقالت هارتمان إنها كانت تقوم برحلات جوية بشكل غير قانونية قبل عام 2014 بوقت طويل، لكن لم يلاحظ أحد ذلك.

وقالت: «في المرة الأولى التي تمكنت فيها من العبور، سافرت إلى كوبنهاغن… المرة الثانية سافرت فيها إلى باريس».

وعندما اعتُقلت في المطارات بدون تذكرة في المرات الأولى، كانت الشرطة تستجوبها ثم تطلق سراحها.

جاء اعتقالها الأول في 14 أغسطس 2014، عندما سافرت من سان خوسيه في كاليفورنيا، إلى لوس أنجليس بدون تذكرة.

وتمت إضافة اسم هارتمان لاحقاً إلى «قائمة التعدي على ممتلكات الغير» في إدارة أمن النقل الأميركية، وأطلق عليها أحد القضاة تحذيراً بعدم القيام بذلك مرة أخرى – لكنها لم تلتزم بالتعليمات.

وألقي القبض عليها مرة أخرى بعد 7 أشهر في جاكسونفيل بفلوريدا، بعد أن سافرت من مينيسوتا بدون تذكرة.

وقررت المحكمة المشرفة على تلك القضية أنها ليست مؤهلة عقلياً لمواجهة المحاكمة.

لكن هارتمان أصرت على أن المخاوف بشأن حالتها العقلية مبالغ فيها.

وقالت: «أعلم أنهم يواصلون التأكيد على أنني أعاني من مرض عقلي. لا أمانع إذا وصفني الناس بالمجنونة لأنني عندما أنظر إلى الأمر بموضوعية، هذا ما أراه… إنه جنون. أصبحت لغزاً وكان الأمر يشبه الأفلام».

