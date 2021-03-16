كل ما نعرفه عن هاتف بوكو X3 برو – التصميم، المواصفات والسعر المتوقع

اليوم بدأنا نرى أولى الصور المسرّبة لهاتف بوكو الجديد، وبوكو هي شركة الهواتف الفرعية من شاومي، ولعلّ أبرز هواتف سلسلة بوكو في جميع الأسواق حتى الآن هو Pocophone F1 الأول، والذي قدّم مواصفات ممتازة في مقابل سعر زهيد جدًا، واليوم ننقل لكم كل ما ظهر من معلومات حول هاتف بوكو X3 برو لنرى ما إذا كان سيشكل خلف مميز للهاتف السابق أو لا.

مواصفات هاتف بوكو X3 برو

تمت مشاركة المواصفات والصور المتوقعة للهاتف من خلال المسرّب المعروف Ishan Agarwal، ويظهر لنا من التسريب شكل الهاتف بشكل كامل إلى جانب الألوان التي سيتوفّر بها، وهي الأسود، الأزرق وكذلك اللون البرونزي، وهذا ظهر عبر التغريدة التي شاركها المسرّب.

الهاتف يأتي مع تصميم مشابه لهاتف بوكو X3 العادي، لكن الإصدار “برو” سيقدّم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل من ناحية أخرى، وهو أمر غريب، حيث أن الإصدار العادي يقدّم كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل! التصميم أيضًا يقدّم نفس الكاميرا الخلفية الضخمة والمستديرة.

POCO X3 Pro Official Render Color Options:

– Phantom black

– Metal Bronze

– Frost Blue#PROformance #POCO #POCOX3Pro pic.twitter.com/QIF6mQKV2O — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) ١٦ مارس ٢٠٢١

حسب المعلومات المتاحة، الهاتف يأتي مع معالج من عائلة سنابدراجون 855 وشائعة أخرى ذكرت أنه قادم مع معالج سنابدراجون 860, على أي حال، هذا يقدّم ترقية واضحة بالمقارنة مع معالج سنابدراجون 732G الموجود في الهاتف العادي.

هاتف بوكو X3 برو قادم مع خيارات مختلفة أيضًا من الذواكر العشوائية والتخزينية، وهي التي تبدأ عند 6/128 وتصل إلى 8/265 جيجابايت.

سعر وموعد توفر هاتف بوكو X3 برو

الهاتف سيأتي بسعر 280 دولار أمريكي تقريبًا لإصدار 6 / 128 جيجابايت، في حين أن الإصدار الأعلى 8 / 265 جيجابايت سيأتي في سعر في حدود 330 دولار أمريكي، وبكل وضوح فهذه الأسعار أعلى بشكل واضح من متوسط الأسعار الذي تقدمه شاومي.