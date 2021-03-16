تقرير – هواتف الأندرويد تتفوق على ايفون 12 في سرعة شبكات الجيل الخامس!

نشرت شركة أوبن سيجنال Open Signal عن قائمة بالهواتف الذكية الأسرع فيما يتعلق بسرعة شبكات الجيل الخامس والرابع داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

أظهر التقرير أن هواتف ايفون 12 الداعمة لشبكات الجيل الخامس أبطأ في سرعة الاتصال مقارنة بهواتف الأندرويد التي قدمت سرعات اتصال أكبر.

في القائمة التي ضمت أسرع 25 هاتفاً في سرعة الاتصال عبر الشبكات اللاسلكية استحوذت سامسونج على 60% من إجمالي الهواتف المدرجة في القائمة، في حين خلت القائمة من أي وجود لهواتف الايفون وتحديداً سلسلة ايفون 12.

هاتف سامسونج جالكسي S21 تصدر القائمة بسرعة تحميل بلغت في المتوسط 56 ميجابايت في الثانية، تلاها هاتف ون بلس 8T+ بسرعة 49.3 ميجابايت في الثانية، ثم بقية إصدارات سامسونج جالكسي نوت 20 و S21 وسلسلة ون بلس 8 وبعض هواتف LG وهاتف جوجل بكسل 5 وغيرها.

هواتف ايفون 12 برو و برو ماكس التي غابت عن القائمة بلغت سرعتها 36 ميجابايت في الثانية في المتوسط، وهاتف ايفون 12 ميني وايفون 12 بسرعة 32 و 29 ميجابايت في الثانية في المتوسط.

سرعة شبكات الجيل الرابع والخامس في هواتف ايفون 12 أبطأ بنسبة 18% مقارنة بمتوسط سرعة هواتف الأندرويد المنافسة.

أما مقارنة بالإصدارات السابقة من الايفون الداعمة لشبكات الجيل الرابع، فقد سجلت سلسلة ايفون 12 زيادة في سرعة الشبكات اللاسلكية بواقع 2.3 مرة وذلك بفضل الاعتماد على مودم كوالكم السريع Snapdragon X55.

واقعياً، شهدت هواتف ايفون 12 تحسناً ملحوظاً في سرعة وكفاءة الشبكات اللاسلكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في الإصدارات القادمة من الايفون مع مودمات كوالكم Snapdragon X60 في هواتف ايفون 13 نهاية العام الجاري و X65 في إصدارات العام المقبل.

حالياً، تعمل ابل على تطوير مودم اتصال للشبكات اللاسلكية خاص بها على أن يتم إدراجه في هواتف الايفون بداية من عام 2023، وسوف يدعم هذا المودم شبكات الجيل الخامس بتردداتها المختلفة Sub-6GHz و mmWave معاً.

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