قبل قرابة قرن.. نيزك سقط في جنوب الجزائر

توصل عدد من العلماء في الكيمياء الجيولوجية من جامعة بريست، إلى أن نيزكا سقط في جنوب الجزائر، قبل قرابة قرن، هو الأقدم من أصل بركاني، حيث نشأ من كوكب أولي ظهر في السنوات المليون الأولى للنظام الشمسي للأرض.

ورجّح العالم جان أليكس بارا، أن يكون النيزك سقط في الجنوب الجزائري “قبل مئة سنة على الأقل” بفعل “مصادفة المدارات”، بعد رحلة طويلة بدأت منذ تبلوره قبل نحو أربعة مليارات و565 مليون عام.

وكان بارا، قد شارك في دراسة نُشرت في “حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم” عن الجسم الذي الذي عثر عليه في مايو 2020 “صائدو نيازك” وقد أطلقت عليه تسمية “عرق شاش 002” وهو اسم المنطقة التي عثر فيها عليه.

وكشف العالم، لوكالة فرانس برس، إن هناك رسميا 43 شظية من النيزك أكبرها “بحجم قبضة اليد”.

—

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية