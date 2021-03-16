قصر باكنغهام يستعين بمؤسسة قانونية بعد تصريحات ميغان

يعتزم قصر باكنغهام، الاستعانة بمؤسسة قانونية خارجية للتحقيق، في مزاعم تعرض موظفي القصر الملكي للتنمر بواسطة ميغان ماركل، دوقة ساسكس.

وأوضح القصر الملكي البريطاني، أنّه سيحقق في الواقعة إثر ورود تقرير إعلامي بريطاني في وقت سابق من الشهر الجاري، بشأن عدد من المساعدين الملكيين، ولم يُفصح التقرير عن أسمائهم، قد رفعوا شكوى بحق ميغان في عام 2018.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القصر الاثنين الماضي، بقوله: “نلتزم راهناً بالنظر في ملابسات ومزاعم الموظفين السابقين المكلفين بخدمة دوق ودوقة ساسكس، غير أن تعليقاً عاماً بهذا الشأن لن يصدر في الآونة الراهنة”.

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