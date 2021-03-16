باحثة مصرية تنجح في تحويل قشور البيض إلى إكسسوارات

نجحت الباحثة المصرية رانيا القلا، من تطوير مادة جديدة قابلة للتحلل تخوّل للراغب في شراء الكماليات وعناصر التجميل والزخرفة أو حتى الطاولات، أن يصبح صديقا للبيئة.

والباحثة البالغة من العمر 31 عاما، تصنع من قشور البيض والمكسرات المادة الجديدة القابلة للتحلل العضوي بهدف استخدامها بديلا للبلاستيك الضار بالبيئة.

ويأتي تطوير الباحثة المصرية، ضمن بحث لها للحصول على درجة الماجستير من الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وتعمل رانيا القلا، داخل الأستوديو الخاص بها في القاهرة والذي تطلق عليه اسم “شل هومدج”،على قشور البيض وتحويلها إلى مسحوق، مع تسخينها إلى درجات حرارة معينة بحيث يمكن استخدامها لاحقا في صنع المنتجات المختلفة.

وأوضحت الباحثة، “استوحيت الفكرة من والدي، فهو كان يحرص على شراء المكسرات بقشرتها، ويكسرها أثناء أكلنا لها حتى تكون طازجة ولا تفقد عناصرها الحيوية المفيدة والصحية”.

وأضافت الباحثة رانيا، “كنت أجلس قبالة والدي أشاهد عملية تكسيره لقشرة المكسرات التي كانت تبدو في معظمها صلبة وغير قابلة للكسر بسهولة، تشبه إلى حد كبير قطع الخشب، وكنت رغم سني الصغيرة أفكر بتمعن عن سبب عدم الاستفادة من هذه القشرة، وخاصة قشرة الجوز، لأن لها كمية مخلفات أكثر بكثير من باقي المكسرات الأخرى”، وفقا لما نقلته صحيفة “العرب” اللندنية.

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