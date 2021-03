شركة موديرنا تبدأ تجارب لقاح كورونا على الأطفال

أعلنت شركة “موديرنا”، أمس الثلاثاء، أنهاء بدأت إعطاء جرعات من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد للمرضى من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 عاما.

وتأتي تلك الخطوة في مرحلة متقدمة من دراسة تجريها الشركة الأميركية على لقاحها المضاد لـ”كورونا المستجد”.

وستقيّم الدراسة سلامة وفعالية جرعتين من لقاح “mRNA-1273” بفاصل زمني يبلغ 28 يوما، وتعتزم تسجيل حوالي 6750 طفلا في الولايات المتحدة وكندا.

وقد تم ترخيص اللقاح بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ لدى الأميركيين، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

كما تختبر الشركة في دراسة منفصلة بدأت في ديسمبر الماضي، استخدام اللقاح ذاته لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما. وفقا لفرانس برس.

ويتم إجراء الدراسة الأخيرة بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم في الولايات المتحدة.

